女星侯佩岑是新聞主播出身，曾有「台灣第一美女主播」的封號，即使轉戰演藝圈，精緻臉蛋跟優雅氣質仍受到粉絲歡迎，連周杰倫都被她的魅力所折服。2011年她嫁給證券商高層黃伯俊，生下2子後依然保養有方。侯佩岑在昨(20)日在社群平台曬多張生日美照歡慶44歲，凍齡美貌也隨之曝光。

流利的外語加上南加大的高學歷，侯佩岑曾被譽為「台灣第一美女主播」，記者出身後轉為綜藝節目主持人，俐落的口條也讓她多次接下頒獎典禮主持棒，2011年時嫁入豪門並育有2子，婚後鮮少出現在螢光幕前，專心相夫教子的她仍感恩惜福。

從侯佩岑曝光的美照中，可看到她笑容滿面地閉上眼睛，做出祈禱的樣子，對著高雅的生日蛋糕許下生日願望，一張精緻的臉蛋幾乎毫無瑕疵，白嫩透亮彷彿還是一個青春少女，她在許完願後吹熄蠟燭，再度甜美的望向鏡頭，獲得粉絲們的祝福。

侯佩岑也發文感謝大家對自己的生日祝福，表示：「每一個生命都有傷痕，那是活著的足跡，是提醒自己勇敢的印記，我們都不完美，都曾犯錯」，也提醒自己「看見錯誤，面對結果，記取教訓，從中成長。」用積極的態度展望未來，侯佩岑也得到許多圈內好友的祝福，好友吳姍儒也在底下留言甜喊：「仙女生日快樂」，就連國師唐綺陽也來祝壽。