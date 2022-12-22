改編自迪士尼動畫的電影《小美人魚》（The Little Mermaid），找來名導勞勃馬歇爾(Rob Marshall)助陣，預計將於2023年5月左右亮相大螢幕。豈料，此前光是選角便引發不小爭議。飾演女主角「艾莉兒」的演員荷莉貝利(Halle Bailey)，自被公開以來因與動畫「艾莉兒」的白膚形象相距甚遠，屢屢遭受網友們質疑的聲音。對此，勞勃接受媒體訪問時強調：「絕非迎合政治正確的社會風氣。」

勞勃馬歇爾接受《娛樂周刊(Entertainment)》專訪時指出，他只是在尋找適合這個角色的最佳演員，更強調：「我們想要一個強大、熱情、美麗、聰明並且具有快樂的人。」

勞勃更直言：「選角時沒有迎合社會風氣」，並未想要挑選特定人種的演員。此外，還自曝團隊花了很多時間在尋找合適的演員，「我們看了很多人、所有人種演員的試鏡畫面。」認為其他演員感覺起來太「厭倦」或太「聰明」。然而，他指出：「在荷莉貝利身上我們發現了一種新鮮感。一看到她，就開始思考該如何讓她成為真正的『艾莉兒』。」

事實上，海莉貝莉的選角風波也牽扯到日前剛上映的電影《阿凡達：水之道》。由於此前她在萬聖節的典禮上扮演納美人大獲好評。當《阿凡達》在美國洛杉磯舉行了首映禮時，不少網友吐槽她應該與一同出席該場活動的童星崔妮蒂布利斯(Trinity Jo-Li Bliss)互換角色才行，更毒舌直言由她來扮演納美人不需要化妝，明嘲暗諷她的外貌。