任家萱（Selina）是女子團體S.H.E的一員，甜美嗓音與外型受到許多歌迷喜愛，今年初被拍到與一名眼鏡男到超市購物，兩人互動親密，宛如熱戀中的情侶，事後她也大方承認交往新男友。近日正逢聖誕節，任家萱也曬出美照祝粉絲聖誕快樂，不過罕見的火辣尺度讓網友全激動了！

任家萱今（25）日在社群平台曬出美照，除了送上聖誕節祝福，也分享和親友舉辦「聖誕爛禮物交換」，她準備了一雙襪子和一個印有她頭像的別針，結果她居然抽到現金，收到萬能禮物的任家萱不禁直呼：「哈哈哈！好開心」。照片中任家萱化著精緻妝容，頭頂粉色的巨大蝴蝶結，長髮綁成麻花辮，造型非常淑女，不過她過去穿著一向優雅知性，這次罕見穿了一件深V的花色洋裝，可以看見胸前大片白皙春光，胸前深溝用禮物和雪人的圖案擋住，罕見曬出火辣身材讓人目不轉睛。

照片一釋出，連妹妹任容萱都直呼：「這麼辣」，這群人的董仔也許願：「雪人請移走」，網友則誇「聖誕快樂，這身也太性感了吧，之後工作時也可以這樣穿嗎」、「認真問：雪人可以拿走嗎」、「甄哥（田馥甄）有答應可以發這種嗎」、「仙女姐姐，下凡了」、「再靠近一點點，我就跟妳走」、「自己人，原圖私我看看」、「既然拍了就不要遮啊，這麽辣怎麼可以不分享」、「這麼辣是什麼意思」，有貼心的粉絲更關心任家萱的身體「衣服穿好啦！而且不冷嗎」、「衣服快穿好會感冒」、「女神注意保暖」。