手機不離身的現代人，把手機帶進廁所是相當普遍的現象，不少人會趁坐在馬桶之際瀏覽FB、IG、YT等，但醫師提醒，如廁時間應控制在15分鐘內，否則大便容易縮回結腸，使得糞便更加乾硬、下次排便更為困難，導致痔瘡發生。

怕上大號無聊，許多人會帶手機等3C產品進廁所，大腸直腸科醫師陳威佑在其臉書專頁上表示，根據一份500人的受試者問卷統計，在廁所閱讀的情形很常見，習慣在馬桶上閱讀的受試者與不習慣的受試者，有痔瘡的機率為23.6%、18.2%。

另一份評估痔瘡與如廁時間長短的研究也發現，上廁所時間與痔瘡有正相關性。他表示，研究推測，應該是在廁所內閱讀可以讓人放鬆，讓人更容易「醞釀」產生便意，可以讓排便顯得更順暢，但久坐在硬的馬桶圈上，也讓人的直腸或肛門靜脈產生壓力，就容易罹患痔瘡。

陳威佑表示，如廁時間應控制在10~15分鐘以內，腸道蠕動使糞便移動到直腸，就會刺激排便的衝動，此時就應該盡快去廁所，在15分鐘內將大便排出，若未適時排出，大便容易反蠕動縮回結腸，這會讓下一次排便時糞便更加乾硬、不易排出，也是導致痔瘡形成的因素。