一名女網友去連鎖火鍋店用餐，意外發現菜盤裡面有隻活生生的大蛞蝓，讓她當場嚇歪、食慾盡失，怎料，店員知道以後，卻沒有積極處理，連最基本的道歉都沒有，讓人相當失望，恐怖照片也引起網友討論，不少人看傻直喊扯。

一名女網友昨在Dcard上分享，1月25日前往台東一間連鎖火鍋店用餐，店員點餐的時候很著急，客人還沒點完就想要離開，點餐以後，足足等了1個多小時才全部上完，雖然可理解過年期間，消費者多比較忙，但整體來說感受不佳。

火鍋店菜盤出現大蛞蝓，嚇歪眾人。（圖／翻攝自Dcard）

女網友表示，姑且不論店員態度與上菜速度，但衛生部分卻令人忍無可忍，火鍋的菜盤上來以後，她發現裡面竟然有隻又大又肥的蛞蝓，他們立刻詢問店員怎麼會這樣，卻得到「可能是自己從菜裡面跑出來的吧！」讓她與家人相當傻眼。

女網友指出，如果是小隻的菜蟲就算了，大家還能體諒，但一隻巨無霸的蛞蝓，從洗菜、擺盤到上菜的過程中，經過多少餐廳員工的手，卻無人發現大蛞蝓的存在，讓原PO忍不住懷疑店家到底有沒有確實洗菜。

女網友說，妹妹在旁邊滑手機的時候，意外發現菜盤中有東西蠕動，用筷子夾起來才發現是活生生的蛞蝓，讓全家人當下食慾盡失，找來店員處理，對方卻讓他們在座位上等候，不但沒有收走有蟲的菜盤，也沒有拿走夾蛞蝓的夾子，更沒有派人來進一步了解狀況，甚至連最基本的道歉都沒有，就一直在一旁處理店內其他事物，讓他們感覺很差。

貼文引起網友討論，「我如果沒看到牠在動的話，可能把它當切過的香菇直接吃欸」、「嘔嘔嘔，幸好有發現，不過長這樣的確是很像食材」、「這真的是很嚴重的食安問題，還好你們有發現，否則一不小心恐會出人命」。

ICU醫師陳志金曾在臉書分享，廣東住血線蟲常寄生在蛞蝓、蝸牛與福壽螺，生吃蛞蝓、蝸牛或是螺類，或是食用牠們爬過的蔬菜，都可能被「廣東住血線蟲」傳染，進而引起嗜酸性腦膜腦炎。

根據衛福部網站資料，罹患嗜酸性腦膜腦炎的常見症狀為急性頭痛，可能合併發燒、頸部僵硬、疼痛、噁心、嘔吐、肌肉無力、運動不協調、眼窩疼痛、畏光，誤食被汙染的食物以後，約會在2至3 天左右發病，但最長可達 47 天才發病。雖然一般人接受治療後可痊癒，但若過晚就醫，嚴重恐致死。