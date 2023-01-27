女星林心如去年因影集《華燈初上》再度爆紅，而今日迎來47歲生日的她，好姊妹舒淇更在凌晨發文直喊林心如「瘦星」，並給予祝福，而另一位閨密林熙蕾也曬出三人化身財神爺的合影，模樣相當可愛。

林心如今（27）日正逢她47歲生日，而舒淇早在凌晨就發文祝福「瘦星」，更附上林心如身穿黑白相間的Hello Kitty上衣，手捧著蛋糕開心的向鏡頭微笑，另外，林熙蕾也同樣發文祝福她，更附上三人套上財神爺特效的合影，照片中三人托腮面對鏡頭，保養得宜的她們狀態猶如少女一般，讓許多網友直呼她們太美了。

事實上，林心如與舒淇在還沒出道時就已經相識，且當時兩人還待在同一家模特兒經紀公司，因此從那時起她們就經常相約談心，這段友情至今已有29年，先前更傳出林心如將舊居給舒淇和馮德倫暫住，據悉那間房子正是林心如懷女兒時所住的，當時更被林心如稱為「好孕宅」希望閨密舒淇也可懷孕，可見兩人感情相當好。

然而，去年舒淇在為林心如慶生時影集《華燈初上》正熱播中，當時她所寫下的祝福還被網友質疑劇透，但也有網友緩頰舒淇只是已劇迷的立場發言而已，呼籲其他網友不要自行腦補。