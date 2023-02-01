活在水裡的魚會口渴嗎？一名網友好奇詢問海裡的魚會不會口渴，意外引起熱烈討論，一名內行人表示，海水魚超渴的，會一直喝水，然後把水裡的鹽分代謝掉；淡水魚則不用喝水，只需要一直尿尿排水，保持體內水分平衡，超特別的冷知識吸引千人討論，不少人驚呼長知識了。

一名網友昨在臉書社團《動物梗圖星球》上分享2張截圖，只見有人好奇發問「為什麼海裡的魚都不會口渴？海水又不能喝。」一位網友解答說，海水魚口渴到爆炸，所以牠們喝海水喝到爆，再把多餘的鹽分排出去；淡水魚因為體液濃度較環境高，水會一直跑進去，所以基本上不太喝水。簡單來說就是「海水魚喝爆、淡水魚狂尿。」

有趣的冷知識吸引上千人朝聖，引起不少網友討論，「所以古代喝的每一口甘甜的河水其實都是魚的尿？」、「奇怪的知識增加了」、「人們以為自己在溯溪，其實是在魚魚的化糞池裡面玩耍」、「認真？所以河都是魚的尿」、「海水魚醃那麼久，難怪比較入味」、「河裡都是魚的尿，海水都是魚的汗」、「這樣以後誰敢溯溪」。

根據農委會官網，淡水魚的身體滲透壓較環境高，所以水會透過魚的體表、腮或腸道進入體內，所以淡水魚多不喝水，反而還會為保持體內水分平衡，努力排尿；海水魚則是相反，身體滲透壓比外在環境低，因此水分會從體內滲出，若不喝水恐休克，而海水魚喝水後，體內可將鹽分與淡水分開，成功補水，並將多餘的鹽分代謝掉。