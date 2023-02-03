女星楊丞琳與大陸歌手李榮浩婚後大多待在大陸發展事業，不過，近日卻低調回到台灣，更於昨(2)日在社群平台上曬出自拍照，讓台灣粉絲相當激動，此外，李榮浩今(3)日也在微博上發文，預示要宣布「一件大事」引發網路熱議，不少粉絲瘋猜他是否要「當爸」，稍早前，謎底揭曉了。

楊丞琳昨日在IG上更新一則貼文，開心寫下「偶的ootd回來啦！」並附上一系列全新的穿搭照，只見照片中的她以新髮型亮相，身穿黑色皮衣下身搭配牛仔褲，整個人顯得酷帥有型，讓粉絲們嗨翻，短短時間內已有萬人按讚。

此外，李榮浩今日突在微博上發文，寫下：「下午說個大事。」且IP地址顯示人身在台灣，同樣引發網友熱議，由於與老婆楊丞琳皆身在台灣，有相當多的網友瘋猜他是否將要當爸爸了。對此，李榮浩也在稍早前公布答案，原來是要發布巡迴演唱會的消息，讓歌迷的暴動，爭相請求他來到家鄉開唱。

李榮浩預告將宣布一件大事。(圖／翻攝自李榮浩微博)

李榮浩宣佈演唱會的消息。(圖／翻攝自李榮浩微博)

事實上，楊丞琳日前在IG就以限時動態的方式曬出媽媽燒出的一桌好菜，暗示人已在台灣，且李榮浩也一同來到台灣陪老婆一起迎接新年佳節，女方的臉書上還可見到倆人的甜蜜合影，夫妻倆間的好感情可見一般。