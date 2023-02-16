美國眾議院議長麥卡錫今年是否訪台引發關注。國民黨國際部主任黃介正16日受訪表示，經他了解，麥卡錫議長辦公室、共和黨幕僚、外交委員會成員，都說麥卡錫一定會訪台。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目表示，總統蔡英文元旦寫臉書及春節講話，本似有意開啟兩岸溝通大門，但2月3日間諜氣球激化美中關係，參眾兩院聲音讓民進黨有點在緊急剎車轉彎，抗中保台2.0的調子回來了，他覺得兩岸關係會往後退。

郭正亮表示，今年元旦小英寫臉書，包括春節跟台商酒會她講的話，都是要開啟兩岸的溝通大門，本來本意是朝那個方向，因為布林肯本來也要去北京，可是被2月3日這個間諜氣球事件，「有點被激化，因為美國參眾兩院有很多議員都非常憤怒，第一個當然就波及夏立言。

郭正亮提到，本來是說布林肯去北京，接下來夏立言也去大陸，本來是小陽春，大兩岸美中，跟小兩岸(陸台)作互動，結果發生間諜氣球，「結果有很多參眾兩院(的人)，這我聽黃介正講的，他剛去美國」，很多人就跟他講：你叫他不要去啦！夏立言怎麼有辦法不去？都已經約好了。

「我認為這些參眾兩院的聲音，一定也給了民進黨，我認為民進黨有點在緊急剎車！」郭正亮強調，就是他又預期到今年的氛圍要走差，美中對抗可能要升級，比如說今天黃介正就說，今年麥卡錫一定會來台灣。夏立言去見宋濤，去看民進黨中央的文宣是怎麼定調的？說他去朝貢，說他去投降，說他搞自我矮化，那調子都跟以前一樣。賴清德不是說要和平保台嗎？調子又回來了。

郭正亮直言，可以預期，民進黨已經在轉彎了，大概要進入抗中保台2.0了，就是說，這個(2024)大選就是中美衝突的因素要拉進來評估了，「所以他整個(兩岸關係)，我覺得是往後退！」