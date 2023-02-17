今天各地天氣晴朗穩定，氣象專家吳德榮表示，南部今高溫飆29度，但到了下周日（19日）下午有另一波冷空氣南下，北部和東部地區變天轉雨，氣溫也逐日下降，下周二（21日）晚和下周三（22日）晨氣溫降至最低，部分縣市平地低溫可降至10度左右。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，今晨冷空氣減弱，但因輻射冷卻加持，氣溫仍偏低。截至5時03分本島平地最低氣溫落在新竹（關西鎮）8.6度；各地平地最低氣溫：北部（基隆七堵區）10.9度，中部（雲林斗南鎮、嘉義中埔鄉）12.1度，南部（高雄內門區）11.3度，東部（台東鹿野鄉）10.2度。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，天氣回暖、晚偏涼微冷，日夜溫差大。各地平地氣溫：北部11至25度，中部12至28度，南部11至29度，東部10至26度。

吳德榮指出，明（18日）至下周日（19日）上午各地大多晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨；西半部、金馬易有霧。不過，下周日（19日）下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫逐日下降；

吳德榮說，下周二（21日）晚和下周三（22日）晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。強度比上波弱，達「大陸冷氣團」標準的機率為最高。下周四（23日）冷空氣減弱，氣溫回升，北、東仍有局部短暫雨。模式亦顯示菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，其動向對台雖不具威脅，但會增大冷空氣模擬的不確定性，應持續觀察。