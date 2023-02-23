網路實境綜藝節目《懿想天開》近日播出「一起回家去」慢實境單元，樂天啦啦隊詩媛以及宋宋來到台南白河找尋雅涵童年的故事與回憶，這次不只介紹雅涵在白河必吃的在地美食，也突破雅涵心房，侃侃而談童年被霸凌的悲傷故事。

從小父母離異的雅涵，是隔代教養下成長的孩子，2歲跟著阿嬤相依為命的雅涵，個性乖巧，在校成績總是名列前茅，但在不懂得與人交際的情況下，她在班上遭到同學排擠，漸漸地也在成長環境中封閉自己的心。好在因緣際會加入樂天女孩，跟詩媛、宋宋成為感情最好的三小福姊妹，現在也走出陰影，在舞台上展現歌藝及舞蹈帶給大家快樂。

雅涵（左起）向詩媛、宋宋介紹家鄉美食。（懿想天開提供）

童年時，阿嬤總陪著雅涵唱歌，也在雅涵心中種下歌手夢，給了雅涵努力的目標，錄影過程中阿嬤也拿出雅涵這幾年在演藝事業的所有作品，成為最支持雅涵的頭號粉絲，來到雅涵的老家也看到了許多的美髮比賽獎狀、獎盃及匾額，心中被霸凌的陰影也漸漸放下。 更多精彩內容都在《懿想天開》每周二晚上9點30分懿想天開YouTube頻道首映，每周三下午2點Vidol、三立新聞、娛樂星聞臉書首播。