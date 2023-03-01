香港名媛蔡天鳳遭鄺姓前夫一家殺害分屍，慘絕人寰的犯案手法引發熱議，如今傳出現任富二代老公Chris，不僅和前夫交情頗好，3人更是國中同學，據悉，原本和蔡天鳳是情梅竹馬的現任老公，因為15歲時被前夫展開熱烈追求，最後決定嫁給對方共度下半輩子，未料當初的決定，竟為她引來這場殺身之禍。

根據《巴士的報》報導，閨蜜豹太透露蔡天鳳和前後任老公是國中同學，跟現任老公Chris早在10歲時就因為念同一所學校相識，可以說是自幼一起長大的青梅竹馬，至於和前夫在15歲時認識後，對方便對她展開熱烈追求，最後成功擄獲芳心，於18歲時就決定結婚共度下半輩子，雖然事後離婚嫁給現任老公，但依舊維持良好互動。

蔡天鳳雖然和前夫離婚多年，仍然悉心照料其一家多口，不僅買下豪宅接前夫全家一起居住，還聘請前夫兄長擔任私人司機，履行「照顧前夫全家一輩子」的承諾，不過卻因為錢財糾紛導致28歲就香消玉損，閨蜜豹太更爆料前夫曾陪同現任丈夫到醫院做治療，沒想到竟半哄帶騙要Chris去賭博，卻被Chris以不能欺騙蔡天鳳為由拒絕，她更因此接到診間醫師來電，要求前夫不要再來陪診。

蔡天鳳慘遭全夫一家殺害後，有許多網友到她社群平台留言哀悼，未料卻發現生前經營的小紅書，多篇鎖起來的貼文，竟在過世後無端被公開，質疑有幕後人士正在使用她的小紅書帳號，讓整起凶殺案再添謎團。