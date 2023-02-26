南韓71歲「國民影帝」安聖基2019年宣布罹患血癌，在歷經一年多的治療痊癒後，怎料卻在六個月後再度復發，至今仍需定期到醫院追蹤病況，而經過三年多的調養，他日前現身出席公開活動，也透露他目前的身體狀況「現在逐漸恢復健康，每天都會運動1小時」與喜愛他的影迷報平安。

安聖基在23日出席藝術財團活動，他向在場媒體表示，目前身體逐漸恢復健康，雖然不常外出「但一天會去公寓裡的健身房運動1小時，30分鐘走路、30分鐘重量訓練，重量訓練不會做得太負擔」。

另外，他也透露，2020年當時癌症復發時，雖醫師建議他做造血母細胞移植手術，但因為需要再做一次抗癌治療因此他婉拒了，更坦言「真的太辛苦了」所以目前是靠運動維持健康，定期回醫院檢查，然而，治療時頭髮掉光曾虛弱到需要人攙扶的他，從當天媒體釋出的照片中可見，他的氣色相當好，且髮量也逐漸恢復，讓粉絲看了也鬆了一口氣。

事實上，安聖基是以童星出道，7歲時曾主演過電影《10代的反抗》，2006年還曾與天王劉德華演出電影《墨攻》，出道十多年他拍攝過近八十部影視作品，更獲獎無數被封為「國民影帝」與「國民爸爸」，因此他在南韓影劇圈中佔有相當高的地位，讓他備受景仰，而近年因血癌暫時淡出演藝圈的他，在當天活動也回應「看過了今年會不會好一點，再等我一下下，會以好的作品與大家見面的」。