國民黨台北市議員鍾沛君13日發文指出，先前帳號被臉書下架的親綠牙醫史書華，竟拿她曾患癌症的病史做文章，此事引爆網友怒火，痛批史言行失當。中廣董事長趙少康也質疑，民進黨放任側翼粉專到處生事，是管不了？還是不敢管？民進黨女性立委們及性別平等事務部不生氣嗎？

「側翼惡質沒醫德，民進黨始作俑者！」趙少康今(14日)在臉書發文表示，連民進黨都承認側翼之亂是九合一敗選主因之一，更是造成社會紛亂的重要因素。沒想到，被點名的綠營側翼不知檢討，依舊到處攻擊。昨天盾牌牙醫史書華回應鍾沛君的臉書文留言，竟拿鍾沛君曾經罹患癌症的病史攻擊，只因為鍾沛君與他意見相反，如此惡質的綠營側翼粉專，應該要被嚴厲撻伐。

趙少康痛批，很難想像，一位牙醫師的發言竟低俗不堪，不僅用癌症攻擊議員，還說「身體不舒服會送花給她」，這根本是在詛咒、揭露病人隱私；試想，如果今天鍾沛君是史書華的病人，他會這樣講嗎？他能這樣講嗎？即便政治理念再不同，都不能扯到身體，這是基本道德，何況史書華還是醫師，沒有醫德到了極點。

趙少康質疑，史書華的臉書粉專之前遭檢舉下架，如今復活，史書華不知收斂，一上架就嗆鍾沛君；民進黨放任側翼粉專到處生事，看到史書華霸凌仇恨的言語，毫無制止，一句話都不講，是管不了？還是不敢管？「我就問，民進黨女性立委們及性別平等事務部，妳們不生氣嗎？ 」

趙少康提到，他的小編先前參加社群日交流時，就曾經問過官方檢舉的問題，官方的回覆是「十次檢舉跟一百次檢舉的效果是一樣的，重點還是在於是否有違規事實」，所以根本就沒什麼藍白惡意檢舉的問題，這些粉專平常連看都懶得看，誰會沒事每天去檢舉？

趙少康直言，什麼樣的政黨，造就什麼樣的側翼粉專，完全不意外，被下架剛好而已。