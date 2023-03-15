雞蛋批發價創歷史新高漲至55元，災情不只延燒餐飲業，連超商飯糰都難倖免，內湖農會前還驚現大排長龍買蛋人潮，缺蛋已成民眾新常態。粉專「興趣使然的路人」發現，又有醫生玩去年的「吃太多蛋對心臟不好」帶風向，卻抓包所引用論文提到「在亞洲人群中無相關性」秒打臉。

「果然又來了！去年缺蛋就玩過一次『其實吃太多蛋對身體不好啦』，今年又有醫生想再來玩一次。」興趣使然的路人今(15日)在臉書發文指出，有醫生引述2022年發表在心臟科最頂尖的《循環期刊》前瞻性分析，指出每天多50克的蛋，就會增加6％以上死亡率及心血管疾病風險。

興趣使然的路人去找到了這篇論文，摘要中真的有提到上述結論，不過有趣的是，這個前瞻性分析的研究對象是29133名芬蘭男性吸菸者，年齡在50至69歲之間。所以這個研究結果不一定能夠適用在一般台灣人身上。光是這樣，這位醫生會引用這個數據就已經有點奇怪了。

他提到，更奇妙的是，稍微讀了一下摘要後發現，這篇論文其實分成兩個部份，一個是上述的前瞻性研究，另外一個是系統回顧和整合分析（一般來說會比單一研究更有參考價值）。那這個整合分析的結論是什麼呢？根據作者們貼心提供的好讀重點：「在最新的整合分析中，我們發現在美國人群中，雞蛋攝入量與心血管疾病風險呈顯著正相關，在歐洲人群中呈邊際正相關，而在亞洲人群中無相關性。」

「在亞洲人群中無相關性。」興趣使然的路人強調，雞蛋攝取量與心血管疾病的相關性研究真的很多，他這幾個禮拜也讀了很多，有的說會降低風險，有的說會增加風險，大部分的影響都是在10％以內，這在觀察性研究來說算是很小的，所以硬要說正常吃蛋對健康的影響是什麼，他會說沒差。如果一般人只是因為沒讀到某幾個論文而抱持著錯誤的觀念還好說，但一個心臟科醫生被自己引用的論文打臉也實在是太尷尬了吧？