南韓人氣女團TWICE近期以迷你專輯強勢回歸，不過忙著宣傳的她們也不忘在社群平台和粉絲們分享生活日常。其中，台灣成員周子瑜今(19)日在IG上一連曬出多張辣照，有些清涼的穿搭，不只曝光她的完美體態，也讓粉絲們看到嗨翻，短短時間便吸引多達93萬人按讚分享。

周子瑜今日在IG上更新兩則貼文，一共曬出多達14張的養眼美照，其中5張是與同團成員娜璉將手搭在一起的比心合照，而娜璉也在自己的IG上曬出像斯照片並配文寫下：「你這麼喜歡我。」展現出兩人的相當甜蜜的好感情。

此外，周子瑜曬出的其他9張照片中，以白色緊身中空背心的清涼穿搭入鏡，由於背心合身的剪裁加上領口的設計，可隱隱約約地讓人看見她的腹肌線條，並使其在各種拍照姿勢中，曝光她的傲人身材，讓網友看得如癡如醉。

另外，除了由同團成員娜璉掌鏡的系列照片外，稍早之前周子瑜也加碼曬出同樣穿搭的3張自拍照，此系列貼文PO出後，短短時間內便吸引大量粉絲前來朝聖，最多按讚數的貼文更有93萬名網友支持，不少人紛紛留言：「子瑜今天真的太美了(失去說話能力」、「姐姐，你真的很漂亮」、「是視覺衝擊啊。」