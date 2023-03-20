吳宗憲昨(19日)出席購物活動，被問到前旗下藝人辛龍近況，其太太劉真過世3年，辛龍至今還是沒有重回螢光幕的打算，媒體報導，吳宗憲說還是有持續傳訊息安慰辛龍，但他目前還是想過隱居的生活，獨自將女兒扶養長大，其他事則沒多做考慮。

被封為「國標舞女王」的劉真2014年在夏威夷和辛隆舉行浪漫婚禮，2016年生下女兒，夫妻倆原本生活甜蜜幸福，2020年劉真因心臟主動脈瓣狹窄接受傳統主動脈瓣膜置換手術，術後狀況恢復不佳，裝了心室輔助器後狀況仍持續惡化，先後發生腦部栓塞與出血，同年3月病逝，享年44歲。

吳宗憲表示有邀辛龍出來社會替大家服務。（圖／讀者提供）

劉真和辛龍因2012年7月22日開始交往，兩人有個小秘密是每逢22日就會特別慶祝屬於兩人的「雙雙節」，2021年9月22日，辛龍曾打破沉默寫下：「我好想妳」，去年3月22日，辛龍再度發文：「我與女兒都好；我想妳也都好」，可見思念愛妻的心情。辛龍原本隸屬於吳宗憲旗下的「容易文創」，2021年傳出辛龍不續約，對此，吳宗憲默認表示：「我們很多年來都是好朋友互相協力，現在他（辛龍）的工作行程各方面都由他自己來主導」。

據《三立新聞網》報導，本月22日是劉真逝世3周年，吳宗憲表示還是有持續傳訊息關心辛龍，希望他可以回到社會為大家服務，離開家裡走出來表演，盼望時間可以沖淡一切，但去年也喪父的吳宗憲不忘補充可以明白辛龍的感覺，不會強迫他做什麼，他現在也會偶而播起爸爸過去在醫院唱的歌，有空就跑去睡父親的沙發，非常明白失去家人的傷痛。