歌手方季惟、江念庭近日登上年代《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲。江念庭在20幾年前，遭到未婚夫拋棄並留下千萬債務，當時懷孕的她瞬間成為單親媽媽，為了生計不得不斜槓做銷售，當時只有方季惟二話不說全部買單，為了好友成為「購物狂」，幾十年來從未間斷，並鼓勵沉寂多年的她重返歌壇，做自己喜歡的事，讓江念庭直呼，她真的是我第一個貴人。

有師姐妹情誼的兩人回憶起出道故事，想當年錄新歌曲時，製作人總是習慣用罵的，讓他們難過的邊哭邊錄，方季惟更是幾乎每進錄音室必哭。 方季惟說，以前錄音時總是不知道自己哪裡唱錯，製作人更是罵得兇，等她哭完後才會不小心唱對，她笑說，是鼻子通了才唱對的！主持人陳國華也坦言，以前的製作人確實比較兇，目的應該是要哭完後的音色。

方季惟走紅後仍掛念師弟師妹，常大方稱讚。（年代提供）

出道較早的方季惟，是當年藍白唱片公司的大師姐，曾經一天要跑11個通告，人紅又忙的她不忘提攜後輩，會在節目中大力推薦師弟妹，連搭計程車時若聽到自家藝人的歌曲，也不忘跟司機說：「這誰的歌曲怎麼那麼好聽！」此外，方季惟在節目中贏得的大小獎項如球鞋、電器都會與師弟妹分享，也會「母雞帶小雞」教剛出道的江念庭化妝、練唱，完全沒有師姐的架子，把後輩都稱作「好朋友」，也建立兩人深厚的友誼。

江念庭在多年後重返歌壇，表示很開心擁有現在的日子。（年代提供）

兩人的好交情也令主持人陳國華印象深刻，方季惟不僅為姊妹淘發片站台，連江念庭20幾年來發展的銷售副業也全都買單，「俠女性格」實至名歸。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。