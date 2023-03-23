輕症免隔離後，中重症確診個案今天跌破百例，指揮中心定調疫情持續趨緩，因此口罩全面解封的腳步也快了，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，已著手檢討公共運輸「不強制配戴口罩」及醫療院所感染管控鬆綁兩件事，他鬆口，清明連假後「就會宣布」，最快四月中下旬，連公共運輸都免戴口罩了。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新冠肺炎今天新增97例本土中重症個案、境外0、死亡40例。指揮中心表示，320輕症免隔離新制實施後，3月21日～3月23日，3天以來，每日平均新增109例併發症（中重症），相較之下，疫情仍是持續降溫。

指揮中心在2月20日開放室內免戴口罩之後，僅剩「醫療照護機構」及「公共運輸及特定運具」仍需配戴口罩。

王必勝今天表示，輕症免隔離新制迄今上路第4天，還需要時間去觀察，但已經同步著手兩件事的進一步開放，一是公共運輸口罩政策再開放，改為建議就好，不強制配戴，要跟交通部及相關部會做討論；其次是醫院的專責病房跟感染管控措施鬆綁，也會再持續溝通。

王必勝會後也透露，最快過完清明連假後，就會做出決定，且可能就會宣布，最快上路時間，會落在四月中或四月下旬。