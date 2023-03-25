新北市立圖館泰山分館今重新啟用，媲美日本蔦屋書店。（陳慰慈攝）

新北市立圖館泰山分館今重新啟用，媲美日本蔦屋書店。（陳慰慈攝）

兒童閱讀區採階梯式書架。（陳慰慈攝）

閱報區有大片窗戶，視野明亮。（陳慰慈攝）

新北市副市長謝政達陪小朋友一起聽故事。（陳慰慈攝）

配合塭仔圳重劃區開發，新北市文化局去年8月砸下1670萬元整修近20年歷史的新北市立圖館泰山分館，讓400坪的泰山分館揮別昔日的陳舊感，化身為媲美日本蔦屋書店的療癒系「閱讀天堂」，挑高6米的書牆，明亮寬敞的開放閱讀空間，讓人眼睛為之一亮，今舉辦啟用儀式，重新開館服務讀者。

新北市副市長謝政達出席啟用儀式表示，泰山分館過去內部裝潢老舊，改造後以原木質感為基底，採開放式書櫃，有好的視野窗戶，兒童閱讀區採階梯式書架，希望這樣的環境可以吸引更多人喜歡閱讀，因為透過閱讀書本可以讓心靈變得更加充實，文化氣息也會更好。

謝政達補充，過去4年來，市府已陸續新增5座圖書館，改造34座分館，今年預計將再新增1館及改造8館。

謝政達說，市府近年啟動塭仔圳重劃區開發計畫，規畫結合住宅、公園綠地、醫療、商業產專及社福用地等，打造新北城市移居新樣貌，特別是貴子坑溪大家以往認為是髒臭地方，未來會將會變成漂亮的溪流。

新北市立圖書館說，泰山分館針對社區居民打造的全齡化閱讀空間，規畫有開架閱覽區、期刊閱報區、視聽區、資料檢索區、地方文史區、兒童閱覽區、讀者休憩區、自助取書區以及多功能活動室等，4萬本藏書，讓全家人可以在相同空間中，依照自己的心情與需求，選擇適合閱讀的書籍。

而重新啟用的泰山分館也推出一系列療癒系輕閱讀活動，3月26日IG網紅厭世國文老師將和大家分享如何輕鬆學習古人的人生哲學，探索國文課本裡没有教的事！

4月8日全台第一位撰寫桌遊＋心理學書籍的王雅涵心理師，將帶親子透過歡樂有趣的桌遊活動，幫助家長用遊戲解讀孩子的內心想法，找出孩子潛能。4月15 日台灣芳療名師呂秀齡將分享精油芳香療法。

4月23日鋁線工藝師鄧嘉銘將教大家用鋁線幫「空氣鳳梨」做一個美麗的家；另外還有香草入菜作者女巫阿娥、曾出版過9本手工皂專書的天然皂達人娜娜媽，以及包括在地特色走讀小旅行與竹藝享食趣的「在地放鬆之旅」等，均將透過不同方式的「微療癒」，帶大家重新品味日常生活。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站 （http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢，洽詢電話：（02） 2909-1727。