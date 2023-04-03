「小燕子」趙薇近年因捲入馬雲事件幾乎人間蒸發，往年常被選進富比世名人榜的她過去的意氣風發也不再，連帶富尪老公黃有龍也變得低調，而在黃有龍追求趙薇前，曾傳出對港姐出身的女星葉翠翠使出金錢攻勢猛追，還送上兩間房，但葉翠翠最後卻選擇嫁給平凡的建築師，對於酸民虧她「錯失金龜婿」，她曾以一句話反擊：「他（老公）對我好已經足夠」。

1981年在香港出生的葉翠翠過去在小康之家長大，父親是消防員，家中上有一個哥哥和一個姊姊，後來葉翠翠競選港姐，卻被指「離譜整容」，最後她憑著這股人氣獲得冠軍及完美愛心小姐獎進而出道，曾演出電視劇《溏心風暴》和《宮心計》，但她最為人熟知的是與黃有龍的一段情。

葉翠翠嫁給建築師周曉東。（圖／翻攝自tracy_ip IG；翻攝自葉翠翠微博）

傳聞以房地產起家的黃有龍身家上百億，在與趙薇交往前曾和葉翠翠有地下情，女方還「突然富貴」，以3100萬港幣（約1.2億台幣）買下兩戶豪宅，因此被封為「股神港姐」，但兩人只交往了3個多月就傳出分手，據知女方拒絕生子是情變主因之一，而葉翠翠後來否認被包養傳聞，更表示：「其實對方（黃有龍）都是大我3年」，更喊冤衰遭貼上專釣金龜婿標籤，只要被拍到跟別的男生在一起，自嘲：「站在葉翠翠旁邊的都是金龜（婿）」。

葉翠翠有3個兒子。（圖／翻攝自tracy_ip IG）

或許是為了駁斥謠言，葉翠翠後來選嫁給建築師周曉東，對方是平凡的上班族，不僅平時搭大眾交通工具通勤，還有過一段婚姻，跟前妻育有一女，但葉翠翠仍義無反顧嫁給對方，表示：「其實他（老公）對我好已經足夠」，更表示：「如果是對的人，對方不會介意花時間了解我」，之後兩人生下3個兒子，葉翠翠淡出螢光幕後成為知名KOL，在臉書有30萬粉絲，平時常經營分享好貨的業配文，生活平凡幸福。