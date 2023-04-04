「Hold住姐」謝依霖從綜藝節目《大學生了沒》出道後，以詼諧幽默的說話風格，深受大批粉絲喜愛，熱愛分享生活的她是花蓮玉里人，4日分享大學一年級的父親節回老家搭火車，卻因習慣性忘記訂票，導致無位可坐，結果她睡著後睜開眼睛，竟看到一幕衝擊性畫面，至今印象深刻。

謝依霖4日表示自己很能站，從台北站到玉里對她來說是家常便飯，且每逢年節像她這樣的人不在少數，結果某年父親節，半夜搭車還擠到猶如沙丁魚罐頭，那時她心想等到站還有1、2小時，見到車門口有一個空位，便蹲到該處休息，決定到花蓮站再空出位置，結果愛睏體質的她很快就睡著了。

想不到一睜眼，謝依霖竟見到旅客提著行李從她的身上縱身跳下，驚訝直呼：「世界是橫的，這個畫面實在太匪夷所思了，是夢嗎？」，她愣了一下，後來才發現自己睡得太熟，竟橫躺睡在車門前，且旅客都沒叫醒她，當下謝依霖猶豫是否起身，但又覺得很糗，見還有2、3人在等跳，決定好人做到底繼續睡。

文末，謝依霖表示很慶幸目的地並非花蓮，而是玉里，否則她會更加尷尬直呼：「我要面對的是，到底要下車還是去臥軌的難題。」貼文曝光後，粉絲們都被逗樂，紛紛回應：「幸好妳沒有很胖，不然旅客需要俯衝跳躍」、「我一直有畫面欸，笑死」、「會不會有當年跳過去的人跟妳相認」、「看來妳是沒有失眠的問題。」