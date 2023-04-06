美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間5日在加州洛杉磯雷根圖書館與過境的總統蔡英文展開會晤。無獨有偶，國民黨智庫執行長柯志恩今（6）日也在臉書披露，自己人在華盛頓特區，且身負兩個重要任務。

柯志恩表示，此次出行華府，有智庫拜會及相關「潛在」工作，之前雖然也來過不少次，但不管是學術交流或國會拜訪，都是「正式」服裝與議題，座落各處的經典建築、紀念碑及行政中心，也都是開車匆匆略過。

對於在華盛頓特區的行程安排，柯志恩指出，自己也利用空檔，騎著腳踏車來貼近這個城市，即使櫻花已凋落不少，但在豔陽下穿梭大道，仍能感受DC的獨特性，20多公里的騎程，希望讓未來幾天的工作模式充滿正向的能量！

對於柯志恩這篇PO文，網友紛紛來留言，「充滿正能量的柯教授加油！國民黨有妳在，未來就有希望」、「巧遇？來個柯麥會，有點難度，不然這趟公私收穫滿滿，該回國回家工作了」、「高雄一姊，加油」、「柯博士定能帶回滿滿正能量」。