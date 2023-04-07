去年三陽董事長吳清源騎乘KRN環島，開啟SYM環島計畫元年，同年暑假期間接力，首次舉辦車友環島，700個名額開放報名半天就秒殺，將近6成參加者不畏風雨辛苦地完成環島挑戰，今年三陽持續延燒Start Your Miles的環島熱血因子，即日起開放報名，透過環島活動使SYM車友更加深入探索台灣，為自己創造嶄新的故事篇章。

即將邁向70週年的SYM，受廣大消費者的支持與喜愛，去年重返台灣機車市場第一寶座，一心期望帶給消費者更好的產品，仍不停歇地設計更貼近需求的產品、提供更貼近人心的服務，如同SYM環島活動，呼籲車友勇敢、熱血的騎出舒適圈，寫下人生的新壯舉，開闊視野的旅途上一路都有SYM安心相伴。

「Start Your Miles- SYM環島計畫」如同去年線上報名，報名後將收到報名禮包，透過禮包中的集章冊指引，進行行前車輛健檢，確保長程旅途的安全，即可前往SYM各地區的SBC車行蒐集特色地區印章，完成挑戰更可以獲得精美完成好禮。今年環島增加與花王Biore、JINS TAIWAN、台灣農林跨品牌合作，在禮包中與活動內容上增添亮點，對此增設特殊任務，至台灣農林各休閒茶園、SYM總部依據規定完成集章，可額外獲得限量禮品，不只增加新體驗也創造旅程趣味性。

活動報名自即日起至30日，活動官網（https://tw.sym-global.com/start-your-miles/）；報名網址（https://bao-ming.com/eb/content/5547）。

去年首次舉辦車友環島，700個名額開放報名半天秒殺。（SYM提供）

環島漁夫帽。（ SYM提供）