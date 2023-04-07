每年4月至6月是合歡山的高山杜鵑花季，今年因久旱少雨，導致高山杜鵑花期延後，小奇萊步道沿線的高山杜鵑目前仍含苞待放，僅少數開花，花況不理想，不過公路總局埔里工務段、仁愛分局仍按原計畫8日起實施台14甲線假日高乘載及流量管制措施，強調將視車流狀況機動調整交管措施。

小奇萊步道沿線的高山杜鵑每年最早開花，今年因乾旱，月初春雨澆灌，目前大部分含苞待放，僅少數開花。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林管處表示，派駐松雪樓同仁回報，高山杜鵑受到久旱不雨影響，今年花期大幅落後，直到近日春雨澆灌，從小奇萊往成功山屋方向的高山杜鵑，目前已含苞待放，少數杜鵑已經開了幾朵花，預估4月中旬過後應該會陸續綻放。

小奇萊步道沿線的高山杜鵑經過幾波春雨澆灌，預估4月中旬過後應該會陸續綻放。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

遊客田小姐說，她特地安排高山杜鵑花期去爬奇萊北峰，原以為會看到滿山遍野的高山杜鵑盛開，沒想到大部分都是花苞，只有少數幾棵杜鵑只開了零星幾朵花，看來得再等等，大約4月底、5月初高山杜鵑盛開時，肯定非常美。

小奇萊步道沿線的高山杜鵑，目前大部分僅含苞待放。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛警分局指出，合歡群峰適逢高山杜鵑盛開，滿山遍野花團錦簇，桃紅、粉紅、白等繽紛花海滿坑滿谷，吸引大批遊客來爬山、賞花、拍照，不僅合歡山周邊停車場一早爆滿，合歡主峰到合歡山松雪樓路段也因車流爆量壅塞，去年花季假日實施高乘載、流量管制措施後，假日塞車狀況改善，所以今年4月8日起至6月11日續實施交管措施。

合歡山的高山杜鵑尚未盛開，公路總局埔里工務段、仁愛分局仍按原計畫8日起實施台14甲線假日高乘載及流量管制。（公路總局提供／楊靜茹南投傳真）

公路總局埔里工務段統計，以2021、2022年的五一連假未實施與實施交管措施相較，假日車流大幅減少67％，遊客數則少37％，顯示管制措施達到分流、共乘效果，因此今年高山杜鵑花季期間繼續辦理假日高乘載。

埔里工務段指出，假日上午6時至11時，台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺進行交管，車輛須坐滿3人才能上山，客運接駁車及機車不受限，若車流量太大出現壅塞情形，將實施流量管制措施，每10分鐘放行20輛車，即使高山杜鵑尚未盛開，即日起將視車流狀況機動調整交管措施。