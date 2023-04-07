47歲知名女星崔智友過去以《冬季戀歌》一劇奠定「韓流女神」的地位，2018年她嫁給科技新貴男友，婚後育有一名寶貝女兒，鮮少出現在螢光幕前，但仍不時透過IG分享生活，最近崔智友貼出用餐照，身材、膚質完全不輸少女，笑容也超級迷人。

崔智友6日在IG曬照，可見她坐在一間幽靜、舒適的餐廳，單手托著頭，且雙眼滿是笑意，在窗外自然光照射之下，原本就很標誌的五官，配上凍齡般的美肌跟優雅氣質，宛如仙女下凡般，令粉絲們頗為驚豔，紛紛留言：「智友歐膩好漂亮哇！」、「我的天呀，真的是不會老啊」、「歲月從不敗美人！」、「從年輕美到老」、「完美無瑕的皮膚跟顏值」、「永遠的女神～我們支持妳」、「美呆了。」

崔智友即使已有47歲，狀態仍宛如少女。(圖/崔智友 IG)

事實上，崔智友自2018年嫁人後，將重心擺在家庭，但身為高齡產婦的她，肚皮一直沒有動靜，直到2019年底經紀公司才宣布懷上女兒，隔年挺著約6個月的孕肚，出現在孫藝珍跟玄彬主演的韓劇《愛的迫降》，不過劇組特意喬好拍攝角度，加上衣服巧妙遮住孕肚，四肢纖細的她，根本看不出是一個準媽媽。

崔智友的女兒今年5月滿3歲。(圖/崔智友 IG)

後來崔智友順利生產，並在2021年創立IG帳戶，除了分享美照之外，也不時PO出跟女兒同框的照片，相處的畫面溫馨到快要融化人心，像今年1月，崔智友便曬出女兒背對鏡頭，穿著韓服跟粉絲拜年的照片，雖然顧及隱私均以背影入鏡，仍可看出女兒的肉肉臉相當可愛，身高也抽高不少，想必未來跟媽媽一樣是大美人。