2024年總統大選，前台北市副市長黃珊珊突然表示，已正式加入民眾黨，要協助柯文哲參選總統。國民黨台北市議員徐巧芯預測表示，未來可能是柯文哲、黃珊珊搭檔。媒體人吳子嘉也認為，黃珊珊很有可能是柯文哲的副手人選。

吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中預測說，2024總統大選最後藍綠會打成五五波，因為最後國民黨會有一個強棒出來。至於民眾黨政黨票，他認為，最少會拿到150萬票，也就是會拿到5席以上。

吳子嘉更點出，「郭柯配」破局之後，黃珊珊立刻加入民眾黨，這是什麼意思？徐巧芯認為，未來可能柯文哲、黃珊珊一組，新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘代表國民黨的一組，副總統賴清德是最確定的一組。吳子嘉接著表示，也就是黃珊珊很有可能是柯文哲的副手人選。

而針對國民黨的總統人選，徐巧芯表示，這次國民黨沒有初選，只有徵召。據說會用滾動式民調的方式，去測幾位候選人的民調，來決定徵召誰，也就是要看民調的波動程度。而所謂的滾動式民調，就是要一個禮拜、兩個禮拜去做民調，到4月底就差不多了。