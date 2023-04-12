立法院11日通過農委會升格農業部，農委會主委陳吉仲日前在法案審議時哽咽拭淚，網路隨即出現不少盤點陳吉仲落淚的大事紀：分別是談到爸爸養豬、種茄子、種紅豆、種檳榔及自己當部長。國民黨立委鄭麗文今(12日)指出，農委會表示因容易造成病毒變異，台灣暫時不施打禽流感疫苗，但另一派專家認為，密閉舍也無法防止禽流感入侵。她憂心若不提前部署，沒蛋吃真的要成為日常，直呼買不到雞蛋、買不起豬肉的庶民才想哭吧！

「缺蛋危機超過兩年了，每次問就是下個月！」鄭麗文質疑，過年的時候陳吉仲不是口口聲聲說三月底會解決缺蛋問題嗎？怎麼昨天才剛升格當上農業部長，馬上就坦承雞蛋「從產銷到通路都有問題」，還說「明年還可能缺蛋」？自信一點把可能拿掉！甚至進口雞蛋的專案還會變成常態化？無數次保證會解決問題的主委呢？不斷承諾、不斷跳票，結果大家買不到蛋，吉仲反而升格又升官？完全不用下台負責？

「這就是所謂的少了從今以後解決不了缺蛋問題的主委，多了從今以後解決不了缺蛋問題的部長？」鄭麗文直批，更不要說台灣一直以來缺蛋問題都存在，只是今年禽流感疫情升溫，問題更加明顯，但是擔任農委會正副主委多年的陳吉仲卻遲遲沒有超前部署！就想問，升格成農業部的農委會，除了大撒幣以外，還能有什麼解決辦法？

鄭麗文指出，上個月農委會召開專家會議，針對雞隻需不需要針對禽流感施打疫苗進行討論，農委會也回應：台灣將暫時不施打禽流感疫苗，但後續會與相關專家研擬適合台灣的疫苗。另外也把禽流感中鏢後的復養天數從50天下修至35天，讓養禽業者可以快點恢復飼養。中興大學獸醫學系退休教授謝快樂認為：施打疫苗可稍微降低雞隻死亡率、維持產蛋率，但無法完全防疫，且容易造成病毒變異，「施打疫苗弊大於利」。

鄭麗文提到，但是臺灣大學獸醫學系退休教授王金和也提出另一項觀點：施打疫苗，並不一定會提升病毒變異性，「觀察埃及、中國等國家使用疫苗後，病毒沒有明顯變異」，但禽場使用疫苗，可以降低雞隻死亡，直接減少損失。另外他也提及，農委會現在積極推廣養禽業者使用密閉舍，不過美國已經使用密閉舍養禽多年，也無法防止禽流感入侵，顯然禽場建設並非防疫重點。

鄭麗文直言，專家們都已經提出各項見解，農委會卻以無共識為由暫時不施打疫苗，若不提前部署，將來台灣的蛋蛋危機會不會又因此持續延燒？大家沒蛋吃，真的要成為日常了嗎？升格又升官，就是生不出雞蛋！部會升格首長的能力有辦法一起升格嗎？