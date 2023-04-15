星座專家唐綺陽時常於節目及網路分享星象與星座運勢，而她也經常邀請許多大咖明星合體直播，近日她邀來女星侯佩岑一起直播，事後更在IG上公開直播結束後侯佩岑私下的真面目，讓她直呼「佩岑好可愛」。

唐綺陽13日與侯佩岑在臉書專業「唐綺陽占星幫」上進行直播，過程中侯佩岑不斷提到觀看人數「今天不會人太少吧，因為我好怕我沒有流量」、「要穿少一點還是？怎麼樣你們才要來看？還是我們要吃什麼？」對此，觀眾也安慰她「不要想太多」、「兩位有美貌就好」、「你最棒啦佩岑」此外，直播尾聲觀眾留言提議唱首歌再結束，最後兩人一起合唱《聽海》結束了直播。

然而，結束後唐綺陽在IG上傳了一則影片，文案寫下「關掉直播後……佩岑好可愛」，片中可見侯佩岑似乎是直播時唱得不過癮，獨自一人拿著麥克風唱著徐佳瑩的《失落沙洲》，陶醉模樣讓一旁的唐綺陽看了忍不住大笑，網友看到後也紛紛留言「佩岑終於做自己了」、「原來私底下這麼可愛呀」、「佩岑需要解放，真可愛」、「感覺醉了」。

事實上，新聞主播出身的侯佩岑，憑藉精緻臉蛋跟流利口條獲封「台灣第一美女主播」，之後轉戰演藝圈仍受到粉絲歡迎，2011年她嫁給證券商高層黃伯俊，生下2子後狀態依舊維持得相當好，而在螢光幕前總是給人優雅形象的她，罕見展現可愛活潑的一面，讓網友感到相當驚喜。