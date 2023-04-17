南韓高人氣女團BLACKPINK日前才登上美國Coachella音樂節舞台，展現4位女孩的非凡魅力。近日，成員之一的Rosé卻爆出與大16歲的演員姜棟元交往中，對此，YG娛樂曾回應：「因為是藝人的私事，所以很難確認。」掀起一陣討論，而稍早前，YG娛樂再度發聲了。

近期，在南韓各大社群平台出現「Rosé與姜棟元的戀情」等相關熱帖與討論，此外，更有網友挖出兩人交往中的「4大證據」，舉凡姜棟元和Rosé都有同一品牌的同系列項鏈、去年同時出席了《嬰兒轉運站》VIP試映會以及兩人一同參加聚會的合照等，增加該則傳聞的可信度。對此，YG娛樂以聲明表示：「這是藝人的私生活領域，難以確認。」

然而，對此傳聞，姜棟元方回應：「確實去了相似的地方，但除此之外無法回應。」使網友們認為此舉是在「間接」證實傳聞的真實性，更以過往YG娛樂處理旗下藝人緋聞的舉動為例子，粉絲們認為模稜兩可的回應或在承認緋聞的真實性。

對此，YG娛樂於稍早前二度發聲，表示：「先前告知的Rosé相關傳聞是藝人的私生活，無法確認。然而卻衍生了許多猜測，因此決定再度說明。」並補充了兩人的確切關係：「今日關於Rosé戀情的消息，為不實傳聞。」更呼籲大眾：「請不要繼續散播與事實無關的消息，謝謝。」

相關報導釋出後，在韓網論壇《THEQOO》上引發網友熱議，短短時間內已接連有了兩篇熱帖，不少粉絲表示：「否認了就好」、「早上那些惡意留言都該被起訴」、「YG風格的確認。」