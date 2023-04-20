張善政自2022年九合一大選當上桃園市長後，就積極推動各項政見，受到各界矚目。臉書粉絲專頁《政客爽》今（20）日發文指出，張善政上任至今的4個月時間裡，最少完成23項政見，選前提出來的承諾也積極兌現。網友看完也直喊讚，還開玩笑的表示，「這個市長真是沒禮貌，讓前市長情何以堪啊」。

《政客爽》表示，「辣個男人，AKA桃園謙虛哥張善政又完成一個政見了！」，回顧張善政選前提出的政見，「我當市長，一定會讓桃園成為最在乎婦幼的城市」；到現在才經過短短四個月，婦幼政見就完成了，其中包括幼兒園大班免費、國中小營養午餐免費、生育津貼多1胎加1萬、婦幼友善計程車、以及將在5月上路的產婦心理諮商服務。

對於張善政的政績，該粉專也進行統計，指出截至目前張善政上任四個月最少已經完成23項政見。網友對此也紛紛回應，「不蓋蚊子館，少剪綵，自然有經費用於民生，讚啦！」、「動作這麼快，政見都兌現完了，剩下三年是要做什麼？」、「都默默的做，真擔心沒有人知道他在做什麼」、「好加在桃園人沒選鄭運鵬當市長」、「打動人心的政策！」

不過也有民眾稱，張善政做事會這麼有效率，也可能是因為他擁有政壇少見的理工人及企業主管特質，「理工人習慣解決問題，比起靠嘴的律師，可靠多了」、「請發揮理工人的特質，交通好好整頓下去」、「當主管的果然不一樣，執行力！」