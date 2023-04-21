男星楊子儀先前以客串身分參與八點檔演出，但因後期的個人規劃沒辦法配合劇情加戲，遭到三立電視台公開封殺，引發外界討論，而他事發至今神隱3週，於今（21日）無預警發文吐心聲。

三立上（3）月大動作聲明表示，為完整劇情故事，製作單位投入數百萬拍攝回憶橋段，且已接近尾聲，僅剩一場關鍵的劇情收尾，但擔綱回憶重要戲份的楊子儀無法繼續演出，將導致《天道》損失嚴重，也影響拍攝時程，因此三立決定終止與楊子儀一切合作，包含進行中的綜藝、戲劇等也即刻中止。

事件爆發後，楊子儀也透過經紀人回應，「非常感謝三立給予的肯定與機會，因珍惜一切得來不易的緣分，都盡可能配合調整，只因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會，謝謝！」

而神隱3週的楊子儀今日在臉書發文，「謝謝所有愛護我，幫我加油打氣的朋友們」，表示感謝大家的鼓勵，並附上《道德經》的內容，疑似暗示已完成階段性任務，「持而盈之，不如其已；揣而鋭之，不可長保。金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成身退，天之道」。