29歲男星范少勳受郎祖筠啟蒙，開始對表演產生興趣，出演《課間好時光一年二班》出道，曾是大學生了沒的班底，憑藉耽美網路劇《越界》走紅，今年他透過合作品牌發布結婚喜訊，透露已婚生女，讓外界措手不及，後來坦承還沒登記，預計女兒周歲才去登記，今日范少勳曬出妻女照片，正式成為一家三口。

范少勳今（23）日在社群平台曬出照片，寫下：「小哺啊～以後的這一天就是個大日子，每一年的這一天妳也要好好謝謝媽媽哦！」一家三口站在戶政事務所櫃檯前，可以看到范少勳的太太手捧一束花，外型膚白貌美，夫妻倆舉著身份證開心合影，范少勳用一隻手抱著孩子，女兒繼承了父母優點，看起來十分可愛。

經紀人表示，「今天是女兒生日，剛好是星期日，所以少勳和lucy提前預約去了戶政事務所登記，往後每年小哺生日也是結婚紀念日，很開心與大家分享喜悅，祝福大家都幸福美滿」。

不少明星好友在貼文底下祝賀，謝金燕表示「恭喜少勳，可愛的一家三口！」，李玉璽、911春風、黑嘉嘉、阿Ken都送上祝福，網友也留言：「小哺好可愛」、「畫面太美」、「太口（可）愛的一家人了」、「超級有夫妻臉！」、「小哺以後可以好好訓練爸爸」、「好像爸爸喔」、「恭喜范先生范太太」、「好喜歡你們一家人」、「祝福平安健康，快樂長大喔」。