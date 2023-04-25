「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」福利圖。（華藝娛樂提供）

韓國男團「CNBLUE」隊長鄭容和暌違4年來台，將在6月10日於台北國際會議中心（TICC）開唱，他也搶先預告會帶來最精彩的演出內容，除了多首好歌外，也想趁這機會跟所有粉絲好好寒暄一番，提前向台灣粉絲隔空喊話：「因為4年了！這段日子只能夠透過社群與粉絲互動，能親自看到各位，讓我非常珍惜這次的演出，希望當天都能見到你們來喔！」

鄭容和日前擔任林俊傑香港演唱會嘉賓，讓不少台灣粉絲超羨慕，許久沒來，一直對所有BOICE（官方粉絲名）心心念念，第一時間得知自己6月10日將來與大家見面，鄭容和難掩興奮地說：「真的！真的！太想念我最棒的BOICE了！」由於6月22日是鄭容和的生日，與台灣場相當接近，不少粉絲已磨拳擦掌做好搶票準備，還預計與主辦單位提出慶生的驚喜應援，讓鄭容和在當天能搶先感受每位BOICE帶來的祝福。

「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」將在6月10日（六）晚間6點於台北國際會議中心（TICC）登場，門票5月9日（二）中午12點在KKTIX、全家機台售票，票價為VIP5800元、A區5200元、B區4200元、C區3200元、D區2200元、E區1600元與身障席2900元，祭出簽名海報200名、搶先觀賞彩排500名、歡送500名等多樣福利，更多活動詳情，請洽華藝娛樂官方臉書查詢。