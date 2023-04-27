歡慶開幕，「真珠台灣佳味」串聯北中兩間新開店，推出尋找「真珠」送「蒜蓉鮮蝦粄條」活動。（饗賓餐旅集團提供）

「真珠」台菜屢獲經濟部認證，照片為阿嬤手路菜代表「真功夫炒米粉」。（饗賓餐旅集團提供）

「小福利麻辣鍋」進駐「京站時尚廣場小碧潭店」，以中藥行的復古元素結合現代摩登設計，搭配各式用餐俏皮標語增添趣味。（饗賓餐旅集團提供）

歡慶開幕，5月31日前到「小福利」小碧潭店內用，可享好康3重送。（饗賓餐旅集團提供）

疫情趨緩，民眾生活恢復正常，3月以來，雙北、台中皆有大型商場開幕，搶攻疫後復甦的消費商機。曾是疫情海嘯重災區的餐飲業展店動作頻頻，饗賓餐旅旗下的美食品牌「真珠台灣佳味」、「小福利麻辣鍋」，紛紛插旗新北新店「京站時尚廣場小碧潭店」和台中三井LaLaport，並祭出送菜、送優惠券等開幕禮拉抬民眾消費意願。

饗賓餐旅旗下以傳承美好餐桌佳味為訴求的「真珠台灣佳味」，進駐新店最大的美食商場「京站時尚廣場小碧潭店」，26日開幕；此外，「真珠」同步插旗台中備受矚目的三井LaLaport北館5樓，今(27)日正式營運。

被稱為「新店人灶咖」的京站小碧潭店，舒適寛敞的廣場空間，是新店在地人享受美食的新選擇。位於5樓的「真珠」共100坪、136個座位，復古裝潢風格融合玩味童趣。而全台首間由三井集團操刀的大型購物中心台中三井LaLaport，集結購物、餐飲、娛樂等一站式消費需求，吸引逾250個品牌進駐。位於北館5樓的「真珠LaLaport」台中店營業面積130坪、共169個座位，運用藍、橘大膽撞色，結合品牌圖騰壁畫與霓虹燈意象，展現新潮復古的新一代店型。

「真珠」以台灣在地優質海陸食材，烹調出融合經典與新意的人氣料理，像是鹹甜交織肉汁飽滿的「鹽焗雙醬雞」、油潤豐美醬香誘人的「三豐紅燒滷肉」、正港最佳飯友「油條蔭豉鮮蚵」，還有滿滿古早味油蔥香的台灣阿嬤手路菜代表「真功夫炒米粉」，好滋味屢獲經濟部認證年度台菜。

歡慶開幕，品牌串聯北中兩地，祭出開幕限定優惠，5月31日前，到LaLaport店、小碧潭店用餐者，姓名內有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字，可同音，消費滿額出示證件，即送「蒜蓉鮮蝦粄條」；另有到LaLaport店、小碧潭店內用餐者，完成指定條件送「寶島仙草奶凍」1份。

饗賓餐旅旗下另一個品牌「小福利麻辣鍋」也進駐「京站時尚廣場小碧潭店」，店面共102坪、202個座位。小碧潭店以中藥行為概念主軸，將中藥行的復古元素結合現代摩登設計，像是木製中藥櫃設計，搭配各式用餐俏皮標語增添趣味。

「小福利麻辣鍋」在餐點部分也帶出現代中藥行食療的概念，像是「經典麻辣」糅合26種中藥材，麻辣順口、層次豐富，涮和牛最合適；「鮮香汕頭」以新鮮大骨、多種蔬菜加上祕製海鮮乾貨熬出醇厚鮮味；「蒜香豚骨」豚大骨熬煮而成的乳白湯汁加上蒜頭和蛤蠣，鮮味十足；春季新湯底「輕蔬番茄」，番茄的酸甜和蔬菜的鮮甜，舒適爽口，涮煮海鮮，鮮味更升級。此外，小碧潭店還多了十八香小酥肉、甜潤冰糖燉梨、咕溜仙草凍、花椒白桃烏龍冷泡茶等和麻辣鍋合拍的限定料理。

歡慶新店開幕，5月31日前到「小福利」小碧潭店內用，可享好康3重送，第1重「打卡好評送」，內用點購898和牛套餐，並於FB、IG打卡就送北海道生食級干貝；第2重「估狗五星送」，Google評論5顆星，送平日4人同行798元升級898元和牛套餐優惠券；第3重「加入會員送」，來店用餐並加入iEAT會員，累積品牌集點卡送500元，再抽最高平日898元雙人餐券。

此外，饗賓餐旅旗下的吃到飽品牌「饗食天堂」，今年下半年也會在台中三井 LaLaport購物中心開新店，而主打高檔日料Buffet、被稱為「全台最難訂Buffet」的「旭集 和食集錦」也預計今年第二季在大葉高島屋開幕。饗賓今年還會進軍台北101大樓的86樓，推出全新Buffet代表作「饗」，以台灣在地風土食材和高空景觀，呈現有別於其他品牌的餐食體驗，令人相當期待。