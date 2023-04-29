高雄衛生局抽驗好市多綜合莓，檢出A肝病毒，初步疫調尚未有A型肝炎個案與莓果相關。將依違規事實造成影響規模程度及情節，依食品安全衛生管理法處新台幣6萬以上、2億以下。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經深入調查評估，推測與市售冷凍草莓有關，因此美國食品藥物管理局（FDA）於同年3月17日發布業者自主回收多個品牌的冷凍有機草莓及水果產品。

衛生局4月11日接獲食藥署通知，立即啟動聯合稽查好市多冷凍綜合莓，當天並責令業者預防性下架，積極查驗、抽樣5批同類產品，架上已無此商品，今天接獲通知其中1批檢出A型肝炎病毒陽性。

衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。衛生局並將主動發簡訊提醒消費者，請各級醫療院所加強通報，進行健康監測。

衛生局今天到場再度稽查，確認目前通路已無銷售，並呼籲民眾及食品業者暫停使用。如已經購買的消費者，可持會員卡及產品到賣場辦理退貨或撥打好市多客服專線449-9909（手機請先撥02）詢問相關事宜。

好市多近期報驗同類產品（成分：藍莓+黑莓+覆盆莓；規格1.81公斤）鋪貨全台各分店門市銷售，已責請全台賣場自主性預防下架5萬3186.85公斤，抽驗不合格產品於今年1月19日進口1萬7431.78公斤，待銷毀203包（367.43公斤）。

衛生局表示，這批檢出A型肝炎病毒陽性產品，衛生局已責請業者提供銷貨對象清單，後續由衛生局進行健康監測。另外將依法裁罰，不合格產品依法銷毀。

衛生局將依據違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依食品安全衛生管理法第44條處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局也呼籲民眾及食品業者暫停使用此項產品，食品業者如有使用這批原料，依食安法規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並於食品業者登錄平台或各縣市衛生局線上通報。

衛生局表示，經初步疫調，高雄市今年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。

衛生局表示，已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並通報採檢。

衛生局指出，民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現相關症狀要前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。慢性肝炎、免疫不全者等疾病高風險民眾，於食用此產品2週內可自行前往醫療院所由醫師評估自費接種A型肝炎疫苗。

高雄市主任消保官殷茂乾表示，消費者如有購買，可向業者申請退貨還款；若吃了有疑慮，衍生檢查費用，或萬一身體受影響，後續損害賠償、醫療等費用均可向業者求償。民眾可透過行政院消保會線上申訴系統提出申訴，再由受理機關如高市府消費者服務中心受理及協助求償。（編輯：郭諭儒）1120428