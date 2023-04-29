蘋果規劃在下半年推出最新一代的iPhone 15手機，隨著發表日期逐漸接近，各式爆料也吸引果粉的關注。國外就有爆料客提到，蘋果已為新的iPhone開發最新有線耳機EarPod，並開始生產。

自iPhone 7於2016年取消3.5mm耳機孔，果粉想使用有線耳機，只能購買Lightning版本的Earpods，但iPhone 15全系列為配合歐盟規範，將會全面使用USB-C充電孔，先前就有消息傳出，官方針對iPhone 15已將部分配件改用USB-C。

但知名爆料客ShrimpApplePro於27日在推特披露，蘋果開發USB-C的MFI數據線以及有線耳機Earpods當下已經開始投入量產。

因iPhone 15將Lightning規格淘汰，全系列改用USB-C充電孔，若是Earpods沒有同步進行改版，果粉恐無原廠有線耳機可以使用。因此各界多是認為，USB-C規格的EarPods應會在9月時和iPhone 15一起上市。

另相較於無線藍芽耳機AirPods動輒5000元以上，目前Lightning版本有線耳機僅售590元，兩者間價格差異相當巨大。