玄奘大學師生共同參與玄奘大學視傳達系108級畢業製作展。（玄奘提供／陳育賢新竹傳真）

玄奘大學視覺傳達設計學系108級校內外畢業製作展，近日圓滿成功展出，接著將前進5月的台北「新一代設計展」，此本屆畢業展主題為「What the Flower」，畢業生解釋其寓意是「藏在作品中的那1朵不容易被看見的美麗花朵」，表達在現實環境中期待被看見與肯定的心聲。

校方表示，此次學生展出內容包羅萬象，有以「聯合國永續發展目標 SDGs」為主題的環境保育VR互動式動畫、首創的VR vs. PC單機雙人互動對戰遊戲，以及各類型且多元化的高品質的文創商品、包裝設計、形象設計等。

其中也不乏別出新裁的創作如「注台辦事處」作品，將注音符號融入商品設計，以及各項極具巧思的禮品周邊，並且能彰顯台灣與注音符號的強烈關係。

玄奘大學校長簡紹琦也帶領學校一級主管，親臨視傳系畢業展，以2022年獲得「放視大賞」VR遊戲組最佳獎項的例子，勉勵同學傳承學長姐認真對待作品的態度，並且參觀了每1項學生作品的攤位，給予學生溫暖的支持。