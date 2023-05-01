今5月1日適逢勞動節，總統蔡英文發文強調會「帶給大家更溫暖的照顧」。但國民黨台北市議員李彥秀痛批，蔡曾對勞工喊話「我會跟勞工朋友站在一起」、「勞工是心裡最軟的一塊」，然而蔡英文政府已完全執政七年了，但改善青年低薪、最低工資法立法、基本工資三萬元、勞保年金改革，這些蔡當初的勞工政見與承諾，卻全部跳票、全部都是謊言！直呼在蔡英文與民進黨政府心中，勞工朋友根本就是「最好騙的一塊」！

李彥秀今(1日)在藍營「低薪！長工時！年金破產！蔡政府如何面對心中最軟的勞工？」記者會指出，改善青年低薪、最低工資法立法、基本工資三萬元、勞保年金改革，這些都是蔡英文總統當初的政見與承諾。「但是，蔡英文政府執政七年了，完全執政七年了，勞工政見卻全部跳票！」

李彥秀提到，勞工們在每年5月1日站在凱道前的訴求，蔡英文仍然充耳不聞，蔡英文在2016年曾講過：｢年輕人的未來是政府的責任，改善年輕人的處境就是改善國家的處境，一個國家的年輕人沒有未來，這個國家必定沒有未來！」現在民進黨執政七年過去了，當時20出頭的年輕人轉眼間已經邁入30大關，但還是在低薪環境，《最低工資法》還是出不來，勞工紛紛轉往「非典型就業」，政府給他們的是一個沒有希望的未來！

李彥秀質疑，民進黨政府22年稅收超徵4,500億元，21年超徵4,034億，說著台灣20年來經濟最好，怎麼連基本的工資調到3萬都這麼困難？民進黨現在是政府無能、政府無心、政府無感，對人民痛苦麻木，台灣全體勞工朋友，你能不生氣嗎？