女星瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》發跡，擁有亮眼的外型與F級傲人上圍，自然不做作個性讓她受到不少粉絲喜愛，也成為各大綜藝節目的常客。近日，她在節目中被眾人起鬨穿開洞上衣，還被主持人藍心湄「現場喬奶」，養眼的畫面讓在場男來賓害羞不已。

瑤瑤近日上時尚節目《女人我最大》，身穿深V長洋裝現身的她，女神氣勢辣翻全場，當她介紹架上其中開洞上衣時，立刻被現場嘉賓起鬨換上，瑤瑤也相當配合前往後台更衣。然而，瑤瑤一換上洋裝，豐滿胸型一覽無遺，現場來賓紛紛誇她超性感。尤其主持人藍心湄接著還直接伸進瑤瑤衣服裡面「喬奶」，幫她調整胸部位置，突如其來的動作震驚眾人，現場男嘉賓頓時面露羞色，眼睛不敢直視。

瑤瑤被藍心湄當眾喬奶，畫面超養眼。(影片來源/女人我最大 YT)

此外，瑤瑤在眾人建議之下，換上白色褲子和外套，模樣與最初踏入棚內的造型截然不同，她本人也十分滿意成果，開心將自拍照PO上網：「怎麼之前都沒想到這麽穿，謝謝大家的『我～不～信～～』，果然在女大真的會變時髦耶。」辣照不僅吸引大票網友驚呼：「好大」、「本斥但大」、「戀愛了」、「真的好兇」、「不敢相信，其實很時尚」、「很辣欸」。