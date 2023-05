林宥嘉上週末在香港紅磡體育館舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」,宣布正式唱回亞洲。這次的巡演全面翻新5套造型,啟用全新主題應援旗,並首唱即將收錄在第六張專輯中的3首新歌〈我不是神,我只是平凡卻直拗愛著你的人〉〈白〉和〈懲罰〉。

而在演出的最後一天,林宥嘉在idol巡演中首次邀請嘉賓,香港歌手林家謙驚喜現身合唱〈脆弱一分鐘〉的廣東版〈瑪莉晚安了〉,令歌迷又驚又喜,不過,林家謙上台第一件事情竟是伸手替林宥嘉扣扣子,笑翻全場。而面對歌迷們許願要看他的好身材,林宥嘉也幽默回應:「如果你想看我脫,你可以上youtube搜尋〈我不是神,我只是平凡郤直拗愛著你的人〉,Thank you for supporting my body。」

在慶功宴上,林宥嘉開心表示,這趟香港之旅有許多難忘之處,像是主辦單位很貼心的準備他愛吃的山竹,讓在台灣吃不到山竹的他一解嘴饞之苦。

而當被媒體問到是否會有〈瑪莉晚安了〉的正式錄音版本,他表示:「為了要呈現歌曲『分擔』的主題,我覺得這首歌應該要有兩把聲音的,加上如果一個人唱(指挑戰廣東歌)會壓力很大,但如果兩個人的話或許可以試試看。」