許多會在午休時間小睡片刻，以便養足精神面對下午的工作。有關午睡對健康的影響一直受人關注，最新一項研究指出，每天午休超過30分鐘的人似乎更容易罹患肥胖和高血壓，午休時間少於30分鐘者則較不容易血壓升高。此外，相較於在沙發的小睡，睡在床上的午休者的血壓較高。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一項發表在《肥胖》（Obesity）的最新研究。該研究發現，每天午休超過30分鐘的人似乎較易罹患肥胖和高血壓，午休時間較短的人則較不容易出現血壓升高。

這項研究由美國哈佛醫學院布里翰婦女醫院（Brigham and Women’s醫院的研究人員進行，評估對象為來自西班牙地中海地區的3275名成年人，這些地區的午間小睡是很常見的情形，因此相對容易進行研究。

該研究並分析長時間午休可能導致肥胖的原因，結果發現，這些人晚餐時間較晚、午餐攝取熱量較多、晚上入睡時間較晚，且抽菸量較大。此外，相較於沙發／扶手椅上的午休相比，睡在床上的午休者，呈現出較高血壓。

王介立並表示，由於此項研究屬於橫斷面研究，因此很難斷定較長午休與肥胖、高血壓之間具有因果關係。但是，研究結果呼籲應該進一步探討，相對於長時間的午休，是否應該建議短時間午休，尤其是對於那些行為與肥胖相關者，例如進食和睡眠時間較晚，或有抽菸者。此外，還需要進行研究，以了解減少午餐熱量是否能降低長時間午休對肥胖和收縮壓的不良影響。