40歲男星房祖名是著名的星二代成龍之子，乾媽還是女星葉蒨文，2014年房祖名因和柯震東在北京吸大麻被逮，演藝事業急凍，近年才逐漸解封，更轉行當導演。最近一張他和火辣性感DJ的合影在網上流傳，原來該女就是擁有35E突出上圍，被封為「平交道女神」的馬來西亞DJ藍星蕾，照片曝光，網友紛紛虧房祖名「虎父無犬子」。

武打巨星成龍過去曾因「天下男人都會犯的錯」和吳綺莉婚外情生下一女吳卓林，傳聞過去房祖名曾低調探妹，但當事人沒承認，而房祖名也被常傳花心，曾和「阿嬌」鍾欣潼、戴佩妮、薛凱琪、歐陽娜娜等女星傳緋聞，但都不了了之，早年更曾傳和「大元」林盈臻秘戀，但他後來受訪打槍，稱：「嫩模不適合我，未來伴侶須有才華，素質不能太低」，引來大元發文：「翻臉不認帳，令人心寒」。

而來自馬來西亞的DJ藍星蕾過去因穿比基尼在礁溪平交道拍美照一戰成名，因此被網友封為平交道女神。據《香港01》報導，去年7月她就分享過與房祖名、陳柏霖的合影，網友見此驚訝問：「你們認識？」藍星蕾沒正面回應，隨後刪了貼文，最近她再次公開和房祖名兩人的單獨合影，地點還是在夜店，再度掀起話題。

照片中，藍星蕾穿細肩帶低胸鏤空上衣，招牌長輩一覽無遺，房祖名穿白T恤、黑外套，頭戴黑色鴨舌帽跟黑色口罩，他將口罩拉到下巴的位置露出燦笑，跟藍星蕾一同拿著一瓶酒合照，引來粉絲驚訝說：「小成龍又出來混了！」、「真的蠻像成龍的」、「小心旁邊那人」、「真的是無法一手掌握的美人啊」。

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