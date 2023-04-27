新科奧斯卡金像獎影后楊紫瓊日前風光回香港請許多藝人朋友辦感恩餐聚，席上卻不見武打巨星成龍的影子，但她和成龍早在多年前就結下深厚交情，得獎時還虧成龍沒接拍《媽的多重宇宙》是「虧大了」，而成龍多年前也在新書爆料楊紫瓊雖封女打仔，某次不聽他勸告硬要去滑雪，最後腳筋摔斷，讓楊紫瓊好糗，神隱躲了一年不敢讓媒體知道。

楊紫瓊和成龍相識40多年，1992年合拍《警察故事3》結下好交情，兩人都愛親自上陣拍動作戲，誰也不讓誰，過去，楊紫瓊接受《Late Show with David Letterman》訪問時，談到與成龍的友情，她用「Male Chauvinist Pig」（大男人沙豬主義）形容成龍，因為成龍曾認為女人就應該待在家中廚房，楊紫瓊笑說：「當他（成龍）的面我也敢這麼說，因為我是少數讓他心服口服的人，他知道我真的敢踢他屁股」。

而楊紫瓊以《媽的多重宇宙》得獎後，成龍曾傳訊息告訴她：「恭喜你的作品，你知道你的導演有先來找我嗎？」楊紫瓊則不改帥氣本性回嗆：「是啊兄弟我知道，而你虧大了，謝謝你兄弟」。據《TVBS》報導，成龍過去也曾在書中掀楊紫瓊的底，他先讚對方舞蹈實力雄厚，是影壇上難得真的能打的女星，他也為她驕傲。

話鋒一轉，成龍說，楊紫瓊愛運動又很「鐵齒」，有次楊紫瓊找成龍一同出國滑雪，成龍則以「滑雪是最容易受傷的運動」為由，並勸楊紫瓊別去，免得影響後面的工作，但楊紫瓊不信邪還是堅持去滑學，下次見面就看到楊紫瓊拄著拐杖現身，讓成龍忍不住虧：「妳看，多冤枉」，楊紫瓊也尷尬說：「大哥，你說得對……」，又為了避免外界做文章，楊紫瓊便決定神隱養傷一年，以免讓外界虧武打巨星滑雪也會受傷。