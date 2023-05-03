戴愛玲今宣布台北演唱會售票開跑，左為愛爾麗集團總裁常如山。（華納音樂提供）

戴愛玲演唱會主視覺曝光，造型令人驚豔。（華納音樂提供）

戴愛玲今日發行單曲 〈瑪格莉特〉。（華納音樂提供）

「鐵肺天后」戴愛玲將於 7／15 舉辦「戴愛玲故事的故事」巡迴演唱會，今（3日）記者會上，戴愛玲頂著紫色短髮亮相，她透露新髮色不僅帶來新桃花，事業運也更旺，不僅簽約華納音樂，還將舉辦大型個唱。單身兩年多，她直言，從金髮到紫髮，「每個人都說很亮眼，趕快來追我啊」。

戴愛玲前兩個禮拜跟去朋友餐廳，一名185公分高的男大生迎面走來，向她行注目禮，「那個男生很帥耶，一直看我，是不是覺得我很辣？」但她身旁邊有兩三個保鑣同行，對方未有行動。被問追求者？她說，「說沒有人示意是騙人的，當然有，沒有讓我心動」，她回想上次心動已經是4、5年前了。

她除了擁有天生好嗓音，近來也為演唱會瘦身成功，今小露蠻腰展現馬甲線，她說，每天早上起床都會全裸照鏡子，用肉眼檢視自己的身材，她空腹喝咖啡之後就會進行有氧訓練，也會做重訓跟彼拉提斯，至少瘦下3公斤，「長輩」是否縮水？她笑說「一點點」。

屆時演唱會造型想必令人驚豔，被問到服裝尺度？她大方表示，「只要好看、有質感，能露就露，此時不露待何時露」，至於會露到哪裡？她笑說「露到你心裡」。

除了演唱會即將開賣，戴愛玲今也同步宣告將在今年推出全新專輯，並於今日發行單曲 〈瑪格莉特〉。《愛爾麗集團 戴愛玲故事的故事 巡迴演唱會》將於 7／15 於台北流行音樂中心開唱，門票將於 5／6 下午一點正式在 KKTIX 啟售。