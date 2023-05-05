高美溼地是台中超美景點，台中市議會5日財經業務質詢，市議員楊典忠表示，高美溼地木棧道周邊的廁所是市府向民間商借並補貼清潔費，12年來已經花了677萬元，要求市府自己蓋廁所，並強化標示，不要讓民眾總是找不到廁所。農業局表示，經查附近無適合公有地設置廁所，為不破壞環境，向民間商借。

楊典忠說，時常收到民眾反映「高美溼地找不到廁所」，導覽圖上根本沒有任何廁所標示與指標，市府12年來在木棧道周邊向民間租借廁所供遊客使用，費用一年比一年高，目前已花677萬元，既然有租就應該在導覽地圖或路口標示清楚。

農業局表示，經查周邊無適合公有地設置廁所，為便利民眾解決內需問題，農業局商借木棧道旁停車場、高美文興宮、西安朝天宮廁所，假日時再多商借一處高西里漁民活動中心廁所，供民眾使用，指引方面將配合周邊景觀加強原有標示。

台中市議員楊典忠提出高美溼地現有的問題，要求市府在各大景點、公共設施規畫上要更友善、更人性化。（張亦惠攝）

楊典忠也指出，無障礙坡道改緩坡，原以為會更方便有需求的民眾使用，但市府卻以緊急通道為由設置路障，有需求的民眾要從800公尺外的二號海堤通道才能進入，海堤旁是沒有遮陽的便道，要先曬800公尺才能一睹高美濕地的美景，對輪椅族來說到底是友善還是考驗？要求市府在各大景點、公共設施規畫上要更友善、更人性化。

農業局說明，身障朋友可多利用高美2號海堤南端與美堤街口鄰近高美遊客服務中心的緊急通道，可直接駕車駛入至解說半島木棧道入口處停放，現場巡守人員亦會協助引導，另，鄰近托兒所停車場旁的斜坡，並非無障礙坡道，為第三河川局緊急搶修搶險的通道，設有車擋避免交通工具擅入。