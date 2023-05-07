南韓啦啦隊女神李多慧自從加入樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後，就有許多球迷敲碗她和林襄同台，甚至出現后不見后的傳言，但昨（6）日兩人終於首度合體，讓現場嗨翻。林襄更使出殺手鐧，身穿深V馬甲跳開花舞，一彎腰深溝全露，火辣度爆表，誠意十足。

林襄與李多慧在千呼萬喚下終於合體了，但有許多人不禁好奇，2位女神在一起表演，要怎麼分配誰站C位，沒想到昨（6）日的開場舞竟然採雙C位，林襄與李多慧分別站在中間的左右側，讓網友驚呼：「雙C位，太狠了！」

而昨（6）日開賽前官方也透露會有神秘驚喜，原來是中場時會跳南韓女團成員Jisoo的「開花舞」，不過兩人這回並未在同區一起跳舞，站在一壘的李多慧穿著紅色小可愛及黑色短褲，露出小蠻腰，走青春活潑路線，但音樂一下，精湛舞技和電臀立刻震撼全場，驚人實力讓網友狂讚，「多慧跳起夾的力道和表情超好看」、「其它女孩都很棒也很認真，但多慧來跳這種流行舞蹈直接把整體拉上更高層級」、「連跳舞都不忘抓鏡頭，太強了」。

另一邊的林襄則化身性感舞孃，身穿紅色深V馬甲，下半身蕾絲紗裙，一登場就驚豔全場，跳舞時也搭配服裝走性感風格，眼神一直放電，尤其她一彎腰，就會露出E級身材、超長事業線，畫面十分火辣。賽後她也在IG上曬出性感馬甲照，讓破萬網友暴動，「太美了」、「果真襄啊」、「小襄跳的超級好看」、「天生尤物」。