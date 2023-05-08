主持人黃子佼2日在社群發文抗議《天下雜誌》，在未告知的情況下將他的文章大幅刪改，因而不滿公開表示終止合作並將四年來的稿費全數捐出，隔日《天下雜誌》也發出聲明向他致歉，也應黃子佼要求將過去刊登的文章刪除，然而，有位網友認為黃子佼的做法形同霸凌，對此，他列出六點回應該網友「如果硬要說，我才是被霸凌的一方呀？」

一名網友在黃子佼臉書留言寫下「講真，原本的文字難以閱讀，小編能化腐朽為神奇也真是辛苦了。某些名人利用名氣與人脈霸凌讀者與文字工作者，這現象難以改變，況且當事者活在自己同溫層，在眾多相關從業人員是非不分，按讚幫腔的氛圍下，讓自己也失去是非判斷能力」更認為黃子佼要求下架文章的行為視同違約，本應退回稿費。

對此，黃子佼7日晚間列出六點回應對方，「第一，我的文字不是文學比賽，講的是我比編輯台理解的事物」認為該網友用「腐朽」一詞也些言重了，因為雜誌方直接刪除不該刪除的部分，已經導致文章不符合原意「第二，如果硬要說，我才是被XX的一方呀？這與是不是名人無關吧？」此外，更認為此話題早已超出他的同溫層，不但被各方媒體報導，且有部分未關注他的人前來留言討論「有空您可對照數千按讚者內，有多少是我的臉書朋友之比例，再來置喙比較客觀」。

至於稿費問題，黃子佼認為，這是自己的收入「我能運用的最好方式就是當作沒有合作過，即下架不是我的文章的文章」加上雜誌紙本已不可能收回做更改，所以即便退回稿費也無用，所以才決議直接捐出；最後，他也提出想與這名網友交個朋友「對等公開互動一下，比較不會流於您誤解後又在此XX我唷」。