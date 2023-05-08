彰化縣長王惠美特別前往鼓勵楊雅婷，親自頒發30萬元獎助金，做彰化青年最強後盾。（吳建輝攝）

彰化青年楊雅婷返鄉創業，鎖定隱藏於傳統市場內老宅，改造成溫馨的「巷弄長壽」咖啡廳，還訓練多位「慢飛天使」成為工作夥伴，創造就業機會，縣長王惠美得知以後，特別前往鼓勵楊雅婷，親自頒發30萬元獎助金，做彰化青年最強後盾。

「巷弄長壽」位在彰化市長壽街8號，隱身在三民市場內，旁邊還有民生市場，具有獨特的地理位置與歷史文化，創辦人楊雅婷曾從事教育工作、觀光旅遊業，後前往英國專攻國際觀光行銷，開拓思維和視野決定返鄉，開設「巷弄長壽」。

王惠美表示，雅婷一手打造的「巷弄長壽」，隱身在傳統市場內，周圍熱鬧商機無限。（吳建輝攝）

「巷弄長壽」創辦人楊雅婷說，前後花2年多籌備，感謝王惠美縣長、青發處讓她更有勇氣完成夢想，回到家鄉創業，從課程培訓、計畫撰寫等給予很大協助，另外文化局的「歷史老屋活化再利用補助計畫」，也讓他創業能有一個很好的開始。

王惠美表示，雅婷一手打造的「巷弄長壽」，隱身在傳統市場內，周圍熱鬧商機無限，她向文化局「歷史老屋活化再利用補助計畫」申請補助最高50萬元，加上自己出資百萬元，將隱藏在巷弄裡的古宅翻新整修，提供咖啡、甜點，也幫助慢飛天使在店裏服務。

王惠美提到，雅婷過去曾在教育領域，很有愛心，在創辦「巷弄長壽」後，與社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會、構好空間文化創意工作室的音樂治療師合作，讓發展遲緩的慢飛天使在「巷弄長壽」的咖啡廳裡，學習為客人進行餐點介紹與上餐的服務。

王惠美提到，雅婷過去曾在教育領域，很有愛心，讓發展遲緩的慢飛天使在「巷弄長壽」的咖啡廳裡，學習為客人進行餐點介紹與上餐的服務。（吳建輝攝）

青發處表示，「巷弄長壽」翻新早期荒廢民宅，店名取自於「長壽街」街名，有使人長壽的美意，透過文化局「歷史老屋活化再利用補助計畫」，將隱藏在巷弄裡的老宅翻新，如今成為青年共享空間，因此成功獲得彰化縣青年創業獎勵補助30萬元。