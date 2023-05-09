楊繡惠演藝事業橫跨綜藝、戲劇，乾拌麵副業「惠下麵」也經營得有聲有色，銷售數字穩定成長中，未料，卻傳出楊繡惠脫口說「不賣了」，對此，楊繡惠證實，這批賣完就不賣了，並向消費者喊話：「要買要快！」

楊繡惠2年前和3位朋友一起創辦「惠下麵」，當時為了省下店租壓力，決定放棄實體通路，在網路上販售，在粉絲和楊繡惠直播叫賣的加持之下，上市第一個月就賣出好成績，連同楊繡惠共4位股東，每個人就分到6萬元。

有生意頭腦的楊繡惠，除了開直播煮麵開拓客源，還會在攝影棚煮麵跟大家分享，不少人品嚐後都直誇好吃，還有人問她要到哪裡買，但卻傳出楊繡惠脫口「不賣了」，讓大家相當震驚，根據《鏡週刊》報導，楊繡惠則證實：「賣完這批就不賣」。

楊繡惠強調，拌麵不是沒賺錢，生意很好「但雞蛋漲、成本漲」，她不想把原物料漲價的成本轉嫁給消費者，所以才決定賣完最後一批就不賣了，而她也向客人呼籲：「要買要快喔！」